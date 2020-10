innenriks

– Dette er uakseptabelt og svært alvorleg. Eit slikt angrep på Stortinget er eit angrep på demokratiet vårt, seier Trøen i ei pressemelding.

– Trusselbiletet er i rask endring og stadig meir krevjande. Vi veit at Stortinget og politikarar er utsette. Dette viser at vi framleis må vere skjerpa, ikkje minst no som vi går inn i eit valår, legg Trøen til.

