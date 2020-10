Selskap dømt til å betale 20 millionar i bonus til tidlegare sjef

innenriks

Bjørn Erik Reinseth vart i fjor sommar sagt opp etter seks år som sjef i selskapet. Nokre månader seinare selde Foinco aksjar i Norstat med ein gevinst på over 300 millionar kroner, ifølgje E24.

Reinseth meinte han hadde krav på 10 prosent av salsgevinsten, medan selskapet meinte han ikkje hadde krav på bonus. Avtalen sette ei grense på 20 millionar kroner.

Ifølgje selskapet gjaldt bonusavtalen for heile porteføljen, og ikkje for enkeltselskap. Utviklinga i porteføljen var svakare enn den avtalte terskelen for gevinst, meinte Foinco. Dette var ikkje Reinseth samd i, og saksøkte selskapet.

Foincos advokat Jan Fougner seier dei om kort tid vil ta stilling til om dei skal anke. «Foinco er skuffa over resultatet», skriv han i ei tekstmelding.

