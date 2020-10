Noreg vil at fleire utanlandske soldatar øver i nord

innenriks

– Vi ønskjer at mellom anna Nederland og USA skal binde seg meir til Noreg, utover Natos artikkel fem, som går ut på at blir eit land angripe, så er det eit angrep på heile alliansen, seier talsperson Eirik Skomedal i Hæren til Klassekampen.

Det amerikanske marinekorpset etablerte seg på Værnes i Trøndelag i 2017, men i sommar vart det avgjort at soldatane ikkje skal vere fast stasjonert. Derfor jobbar regjeringa for at andre land skal øve meir i Noreg på fast basis, skriv avisa.

– Saman med våre største allierte skal norske styrkar øve på Natos planverk for krise og krig. Vi skal jobbe tettare med styrkar frå mellom anna Storbritannia, Tyskland, Nederland og USA, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I dag er det USA, Storbritannia og Nederland som har flest soldatar på øvingar i Noreg. Forsvarsbygg har mellom anna bygd ein leir til 600 nederlandske soldatane som ut oktober øver i Indre Troms. Tyskland, Frankrike, Sverige og Finland øver òg i landet.

(©NPK)