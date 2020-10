Noreg og Storbritannia inngår avtale om sivile rettssaker

innenriks

– Denne avtalen sikrar eit folkerettsleg grunnlag for gjensidig heider og fullbyrding av dommar i sivile saker. Til dømes vil eit norsk selskap som har vorte tilkjend erstatning frå ei britisk bedrift, kunne ta grep for å få dommen tvangsfullbyrda i Storbritannia, slik at erstatninga faktisk blir betalt ut, seier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det er positivt for både næringslivet og for privatpersonar. Utan ein avtale ville ein risikert at norske sivile dommar ikkje vart anerkjende eller fullbyrda i Storbritannia, seier han.

Bakteppet er at Storbritannia i utgangspunktet vil tre ut av Lugano-konvensjonen, som Noreg og EU er del av, når overgangsordningane etter brexit går ut til nyttår.

Den nye avtalen mellom Noreg og Storbritannia er meint å erstatte denne konvensjonen.

Viss Storbritannia vel å gå inn i Lugano-konvensjonen som sjølvstendig part, vil avtalen med Noreg bli overflødig.

