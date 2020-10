Meklinga i statsoppgjeret er i innspurten

innenriks

Streikeuttaket er i første omgang forholdsvis avgrensa.

– Vi har lagt vekt på den situasjonen vi og landet er i, og eit ønske om å skjerme befolkninga. Vi ønskjer å ramme arbeidsgivar, altså staten, og presenterer eit ansvarleg uttak, seier leiar i YS Stat Pål N. Arnesen.

– Ved opptrapping av ein eventuell streik er vi likevel førebudd på vidare uttak, legg han til.

Alle dei fire hovudsamanslutningane – LO, YS, Unio og Akademikerne – braut forhandlingane med staten i september. Oppgjeret gjekk dermed vidare til mekling.

Samtalane starta hos Riksmeklaren måndag, og fristen for å komme til semje er midnatt natt til torsdag.

Forvaltninga blir ramma

Også LO seier uttaket er meint å ramme arbeidsgivar og ikkje befolkninga, med tanke på at landet er i ein pandemi.

– Vi kjem til å bruke tida godt for å finne ei løysing. Det er det som er målet, seier LO Stat-leiar Egil André Aas.

LO har varsla at 100 tilsette i Kommunaldepartementet går i streik frå torsdag, viss partane ikkje kjem til semje, medan YS tek ut 70 frå Forsvarsdepartementet.

115 Unio-medlemmer frå mellom anna politietaten og Utdanningsdirektoratet står streikeklare, medan Akademikerne har varsla at dei tek ut 784 medlemmer i åtte verksemder, mellom anna Kripos og Legemiddelverket.

Lønnstillegg

Eit hovudstridsspørsmål i år har vore lønnstillegg. Arbeidsgivar, staten, opna forhandlingane med å seie at heile frontfagsramma var brukt opp gjennom tillegg som vart gitt i fjor, som lønnsoverheng, anslag på gliding og kostnader til ei pensjonsendring. Dermed hadde ikkje staten nokon pengar å forhandle om i år, skriv Fri fagrørsle.

– Eg håpar den statlege arbeidsgivaren vår møter oss med meir audmjukskap og forhandlingsvilje, og at han no skjønner at han ikkje kan diktere eit resultat, seier forhandlingsleiar i Unio stat Guro Elisabeth Lind.

Lektorar og legar

Oppgjeret i stat og kommune går parallelt, men kommuneoppgjeret i år er i stor grad overstått. Tre av dei fire samanslutningar – LO, YS og Unio – vart i september samde med motparten KS, medan Akademikerne som einaste arbeidstakarorganisasjon braut forhandlingane.

– Årets oppgjer er spesielt, og vi gjekk inn i forhandlingane med låge økonomiske forventningar. Vi var løysingsorienterte, men kunne ikkje tilrå tilbodet frå KS, seier leiar for Akademikerne kommune Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne fekk ikkje gjennomslag for kravet sitt om kollektive, lokale forhandlingar for lektorar. I tillegg meinte Akademikerne at tilbodet til lektorane var for lågt.

Det er òg usemje mellom Legeforeininga og KS om ein særavtale som regulerer legevakt.

Kravet var at ut over eit gjennomsnitt på sju timar per veke, skal fastlegar sjølve kunne velje om dei vil gå legevakt.

– Heile systemet byggjer på at fastlegar skal gå legevakt. Då er det ikkje mogleg å overlate til kvar lege å velje når han eller ho skal jobbe. I praksis vil det bety at innbyggjarane i nokre kommunar risikerer å stå utan legevakt når dei treng akutt hjelp, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS då forhandlingane vart brotne i september.

Barnehagar og bydelar i Oslo

Forhandlingane for Oslo kommune skjer separat, og er ikkje ein del av det andre kommuneoppgjeret. I dette oppgjeret vart det brotet mellom kommunen og alle forhandlingssammenslutningane: Kommunetilsettes Hovedsammenslutning, Unio, YS og Akademikerne.

Dersom partane ikkje kjem til semje, vil ei rekkje verksemder i Oslo kommune blir ramma, mellom anna aktivitetsskular, barnehagar og bydelsadministrasjon i bydelane Østensjø, Alna og Frogner.

I tillegg blir det teke ut medlemmer i ei rekkje av etatane til kommunane, mellom anna ved Deichmanske bibliotek i Bjørvika og hos byantikvaren.

