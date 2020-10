Kvar sjette forelder oppgir at korona gjer det vanskeleg å dekkje utgifter for barna

innenriks

Den landsomfattande undersøkinga som Opinion har gjort for Røde Kors, viser òg at kvar fjerde nordmann fryktar at unge i nærmiljøet har falle utanfor på grunn av dårlegare økonomi i koronatida.

På grunn av den høge arbeidsløysa som følgje av koronapandemien, er Røde Kors' generalsekretær Bernt G. Apeland bekymra for auka sosiale forskjellar.

– Dessverre fryktar vi at dei barnefamiliane som har hatt det tøft økonomisk før korona, no kan få det endå tøffare når mange er arbeidsledige, seier Apeland.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringa å auke barnetrygda for barn mellom 0–6 år. Røde Kors ber no regjeringa å om å auke barnetrygda òg for barn over 6 år.

(©NPK)