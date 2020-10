Hovudredningssentralen evakuerte fiskar 800 kilometer unna i Barentshavet

innenriks

Trålaren var 795 kilometer aust for Vardø, mellom Kolgujev-øya og Novaja Zemlija, skriv Hovudredningssentralen.

Det var søndag ettermiddag at Hovudredningssentralen fekk informasjon om at vedkommande måtte evakuerast inn til sjukehus.

Trålaren var innanfor Russlands ansvarsområde, men det vart avtalt at Hovudredningssentralen Nord-Noreg skulle ta ansvaret for evakueringa. Trålaren sette kurs vestover og skulle komme innanfor rekkjevidd for norske Sea King-helikopter natt til tysdag.

Private fekk òg problem

Likevel oppstod det problem i fleire omgangar. Måndag ettermiddag fekk Hovudredningssentralens Sea King tekniske problem ein halv time etter det hadde letta frå Banak i Porsanger kommune.

Deretter tok Hovudredningssentralen kontakt med helikopterselskapet Bristow, som har eit redningshelikopter i Hammerfest for å dekkje tryggleiken rundt flygingar til og frå oljeinstallasjonar i Barentshavet.

Bristow sende helikopteret sitt i retning Vardø for å fylle drivstoff – og Hovudredningssentralen skulle overta tryggingsoppdraget rundt flygingane i oljeindustrien så snart helikopteret deira vart reparert.

Måndag kveld fekk likevel òg Bristow-helikopteret tekniske problem, og måtte bli i Vardø. Dette problemet var vanskelegare å løyse, og Hovudredningssentralen tok derfor kontakt med Sysselmannen på Svalbard for å be om å låne eitt av redningshelikoptera deira.

Hovudredningssentralen kom seg på vengene igjen

Dette gjekk Sysselmannen med på, men Hovudredningssentralens eige Sea King-helikopter kom seg i lufta igjen og tok over oppdraget. Etter drivstoffpåfyll i Vardø kom det seg utover i Barentshavet, og plukka opp pasienten frå trålaren like etter klokka 04.00 tysdag morgon.

Kort før klokka 6 var pasienten i eit ambulansefly i Vadsø, 38,5 timar etter at den første meldinga kom inn.

– Denne historia viser kor stor vilje og evne det er i det norske samfunnet til å hjelpe når det trengst. Både den private organisasjonen Bristow og det offentlege Noreg ved Sysselmannen, 330 skvadron og Kystradio Nord strekte seg så langt som det var nødvendig for å ta vare på den eine som trong hjelp, sjølv når det medførte ulemper for eigen beredskap og aktivitet, skriv Hovudredningssentralen.

(©NPK)