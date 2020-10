Fleire må gå i Fjordline – konsernsjefen trekker seg

innenriks

Med den siste nedbemanningsrunden, har selskapet redusert talet på tilsette med 300 personar sidan august, skriv E24.

– For å sikre at Fjord Line kjem ut av krisa som eit sterkt og levedyktig selskap, må det takast nye grep. Det inneber dessverre ein ny runde med nedbemanning. Leiinga har no gjennomført ein god dialog med fagforeiningar og tillitsvalde, seier styreleiar Peter Frølich i Fjord Line i ei pressemelding.

Selskapet opplyser samtidig at styret har vorte samd med konsernsjef Rickard Ternblom om at han trekker seg som toppsjef. Arne Roland blir ny administrerande direktør i reiarlaget.

(©NPK)