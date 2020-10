FHI tilrår at covid-19-vaksinen blir gratis

innenriks

Det skriv dei i ei vurdering om organiseringa av vaksinasjonen mot covid-19 i Noreg.

FHI trur at fleire vil slutte opp om vaksinen dersom den er gratis. Dei peikar på at data viser at pandemien rammar sosialt ulikt og meiner at det tilseier at det bør vere gratis.

Vidare meiner FHI at vaksinen bør vere gratis fordi gevinsten av vaksinasjon ikkje berre fell til den enkelte vaksinerte, men også kommunen, staten og verksemder som etter kvart vil få mindre økonomiske ulemper ved restriksjonar på samfunnslivet.

Dersom det likevel blir sett i verk eigenbetaling, så meiner Folkehelseinstituttet at denne bør regulerast til eit fast beløp slik at kostnaden blir den same over heile landet.

I vurderinga anslår Folkehelseinstituttet at vaksinen vil koste mellom 50 og 300 kroner og at kvar vaksinasjon vil koste mellom 100 og 200 kroner.

I vurderinga tilrår òg FHI at koronavaksinasjonen blir organisert som ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Grunngivinga for dette er mellom anna at det med eit slikt program er mogleg å ha ein nasjonal heilskapleg plan for distribusjon, oversikt, gjennomføring, overvaking og kommunikasjon.

