Dei raudgrøne fryktar korona har forsterka forskjellane i Noreg

Arbeidarpartiet, SV, Sp, Raudt og MDG hevdar regjeringa manglande evne og interesse til å motverke aukande forskjellar under koronakrisa, skriv Klassekampen.

– Det verkar ikkje som det har gått opp for regjeringa, eller at dei er interesserte i å gå gjennom kor breitt krisa treffer, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

Eit regjeringsoppnemnt utval skal vurdere påverknaden til koronapandemien på norsk økonomi mot 2025. Finansminister Jan Tore Sanner (H) fekk første delrapport frå utvalet i starten av oktober og den endelege rapporten er venta i første kvartal 2021.

Dei fem raudgrøne partia foreslår no for Stortinget at mandatet for utvalet blir endra. Utvalet må òg sjå på korleis pandemien påverkar forskjellane mellom folk, meiner partia. Partia vil i tillegg endre samansetninga i utvalet for å oppnå større representasjon frå heile landet.

– Det at eit arbeid har gått føre seg med ei innretning som ikkje er god nok, er jo ikkje eit argument for at ein berre skal halde fram, seier finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Sanner skriv i ein e-post til Klassekampen at utvalet allereie har eit breitt mandat og at det er for tidleg å gjennomføre ei grundig vurdering av fordelingsverknadene.

