Berre éin av seks i Oslo bruker alltid refleks når det er mørkt

Det nest sløvaste landsdelen er Vestlandet, der berre 26 prosent alltid bruker refleks.

Undersøkinga frå Frende Forsikring viser at heile 35 prosent av dei spurde i Nord-Noreg alltid bruker refleks, og berre 4 prosent svarer at dei aldri bruker refleks. Til saman bruker 77 prosent av dei spurde i landsdelen refleks alltid eller ofte. Til samanlikning er det same talet i Oslo berre 53 prosent.

– Refleks er like viktig i byane som langs mørke landevegar. Det bør vere like naturleg å ta på seg refleks når du går i mørket som det er å bruke bilbelte når du køyrer, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Undersøkinga er gjort i samband med Refleksdagen, som er 15. oktober i år.

