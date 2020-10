Anken til Dagbladet-typografar forkasta av lagmannsretten

innenriks

Dermed blir dommen til tingretten frå 2019 halde oppe. Dommen konkluderte med at oppseiingane var gyldige og at tenesteutsetjinga ikkje er å sjå på som ei verksemdsoverdraging, melder Rett24.

Morkonsernet Aller Media held til i same bygg som Dagbladet på Hasle i Oslo. Eit av spørsmåla som har vorte vurderte, er om Aller og Dagbladet skulle sjåast på å ha felles arbeidsgivaransvar for typografane.

Lagmannsretten har komme til at konsernet ikkje har ansvar for typografane, og finn det vidare godtgjort at det ikkje fanst anna passande arbeid til dei i avisa.

Retten har ikkje tilkjent sakskostnader. LO-advokat Elisabeth Grannes opplyser til Rett24 at dei enno ikkje har bestemt seg for om dei vil anke.

