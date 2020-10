Sjåfør spurde UP om vegen – vart fråteke førarkortet

innenriks

– Ein kar stoppa heilt frivillig for å spørje politifolka om vegen. Då vart han spurt om førarkort, seier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy i politiet i Askøy og Øygarden til Bergens Tidende.

Den godt vaksne mannen viste då først fram eit førarkort frå Tyskland. Det var ikkje gyldig.

Også det neste beviset han drog fram, eit norsk førarkort av den gamle typen, var gått ut på dato.

Det heile enda med at mannen, grunna mangel på gyldig sertifikat, ikkje fekk køyre vidare. Bilen hans måtte hentast av ein kjend.

– Han sa at han angra på at han stansa for å spørje, seier Heggøy tørt.

(©NPK)