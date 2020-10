Politiet opnar etterforsking etter at Bærum-gut (1) døydde i Syria

innenriks

Etter at ei terrorsikta kvinne i avhøyr har fortalt korleis guten døydde etter å ha vorte mishandla av ein norsk framandkrigar, opnar politiet no etterforsking, melder NRK.

Guten døydde i november 2014, kort tid etter å ha vorte teken med til Syria av mora si. Ei anna IS-kvinne har i avhøyr tidlegare i år forklart at guten gjentekne gonger vart slått før han døydde.

– Vi har oppretta ei sak for å avdekkje kva som har skjedd med barnet, om det er utsett for noko straffbart og om nokon kan stillast til ansvar for dette, seier politiinspektør Tina Bjarkø Helleland til NRK.

Framandkrigaren som blir skulda for overgrepa, er ein mann politiet antek at har mista livet. Mora til guten sit internert i ein leir i Syria. Politiet vil vurdere internasjonal etterforsking, og vil sjå på om nokon andre enn den anteke avdøde mannen kan stillast til ansvar for dødsfallet.

