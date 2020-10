Ny rapport: Bustadprisvekst på 12 prosent på landsbasis dei neste tre åra

innenriks

Det kjem fram av den nyaste rapporten frå Samfunnsøkonomisk analyse som blir lagd fram fredag på bustadkonferansen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig, skriv Dagens Næringsliv.

Sist dei la fram prognosane sine for den norske bustadmarknaden, var konklusjonen at prisveksten vil bli svært låg i fleire år i kjølvatnet av pandemien. Dei såg for seg ein moderat vekst på 6,2 prosent fram til utgangen av 2023.

Aller mest blir prisane venta å stige i Oslo. Der blir det anslått at prisveksten vil bli på 4,9 prosent i år, og 18,8 prosent i perioden 2020–2023.

Årsaka til den kraftige oppjusteringa i prognosen er at norsk økonomi gradvis har henta seg inn etter koronakrisa, skriv forskarane i rapporten.

Spådommen i juni var eit bustadprisfall på 0,4 prosent i år. I staden har bustadprisane stige. Bustadprisveksten i september var den sterkaste på 14 år.

– Etter ein kort nedtur har omsetninga vore høg, og prisane stig. Det er nok særleg kombinasjonen av låge renter og mellombelse lempingar i bustadlånsforskrifta som har bidrege til dette, seier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

