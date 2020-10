Noreg gav 700 millionar til koronabistand i første halvår

innenriks

Norad har gjennomført ei evaluering for internt bruk for å få ei oversikt over korleis norske bistandsmidlar vart brukte første halvår. Der går det fram at det vart gjort endringar i det planlagde bistandsbudsjettet for 2020 og at midlar i staden vart brukt for å handtere virusutbrotet.

I alt vart 700 millionar kroner brukte til ulike covid-19-prosjekt, går det fram av rapporten. Mesteparten av midlane som vart brukte er gitt til FN eller andre internasjonale initiativ og lite til konkrete prosjekt i enkeltland.

– Endringar i statsbudsjettet vart gjort både som følgje av dei nye behova som oppstod på grunn av pandemien, og fordi det vart endringar i prosjekt som ikkje lenger lét seg gjennomføre på grunn av restriksjonar, forklarer fungerande evalueringsdirektør i Norad, Siv J. Lillestøl.

Ho viser til at det under krisesituasjonar er færre ressursar enn behova og at det er viktig å evaluere kva som er gjort.

