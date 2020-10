Nav opprettar kontor på Gardermoen etter omfattande rundar med oppseiingar

innenriks

Luftfarten har vorte hardt ramma av koronaviruset, og det ser dystert ut framover. Ifølgje Avinors prognosar vil det vere 53 prosent færre passasjerar i 2021 samanlikna med fjoråret.

– Vi må til 2024 før vi er tilbake på same nivå som i 2019, seier direktør ved Oslo lufthamn Stine Ramstad Westby til Aftenposten/E24.

Ho understrekar at av dei 15.000 tilsette ved flyplassen, har mellom 3.000 og 4.000 vore permitterte på det meste.

Leiar for Nav Ullensaker, Gry Hosøy, fortel om eit markant behov for bistand på Gardermoen som følgje av alle permisjonane og oppseiingane.

– Det er ei mellombels løysing. Det er for tidleg å seie kor lenge vi vil halde dette ope, seier ho.

Selskapet Menzies er eitt av to selskap som leverer bakkehandtering på Gardermoen. Her har over 100 personar mista jobben til no.

Selskapet ISs kuttar 72 årsverk ved flyplassen. Selskapet driv mellom anna med reinhald, hittegods, assistanse- og tralleteneste.

– Dette får store konsekvensar for økonomien og kvardagslivet til folk. Det er veldig dystert. Eg går rundt med ein klump i magen, seier Irene Fahre, tillitsvald for ISS-tilsette i assistansetenesta på Gardermoen.

Det andre selskapet som driv bakkehandtering på flyplassen, er SAS Ground Handling. Her har 680 tilsette mista jobben, opplyser tillitsvald Pål Giske Andersen til avisa.

(©NPK)