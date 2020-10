Mekling i Oslo kommune i gang

innenriks

Meklinga startar etter at det i midten av september vart brot i lønnsforhandlingane mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans og dei fire forhandlingssamanslutningane Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio, YS og Akademikerne.

KAH består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Blir det ikkje semje innan meklingsfristen onsdag 14. oktober klokka 24, har KAH varsla plassoppseiing for 1.677 medlemmer, YS for 50 medlemmer og Unio for 40 medlemmer.

Av dei som KAH har varsla vil bli teke ut i streik, er rundt 1.400 organiserte i Fagforbundet. Dersom partane ikkje kjem til semje, vil ei rekkje verksemder i Oslo kommune bli ramma, mellom anna aktivitetsskular, barnehagar og bydelsadministrasjon i bydelane Østensjø, Alna og Frogner. I tillegg blir det teke ut medlemmer i ei rekkje av etatane til kommunane.

Akademikerne ventar på utviklinga og resultatet av meklinga i Oslo før det eventuelt blir meldt ut folk i konflikt med fire dagars varsel.

