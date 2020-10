Kvar fjerde husstand økonomisk ramma av koronakrisa

innenriks

Av 2,4 millionar norske husstandar, var 430.000 av dei framleis økonomisk ramma av koronakrisa i juni. Samtidig hadde 15 prosent av husstandane fått lågare inntekter enn før krisa, viser Sifo-rapporten. Det melder NRK.

Det dreier seg særleg om låginntektsgrupper, folk med usikre arbeidskontraktar, låg utdanning og sjølvstendig næringsdrivande.

– Dei økonomiske konsekvensane her er ganske store. Vi ser auke i delen som har betalingsproblem, og vi ser at dei som har vorte ramma av korona, har størst risiko for å ha betalingsproblem, seier forskar Christian Poppe i Statens institutt for forbruksforsking (Sifo).

15 prosent av hushalda rapporterte òg at dei ikkje hadde nokon sparepengar ved slutten av juni, ein oppgang frå 9 prosent i mai.

(©NPK)