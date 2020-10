Gravid kvinne vart nekta jobb – tilkjend oppreising

innenriks

Det er Diskrimineringsnemnda som har konkludert med at den aktuelle privatklinikken ikkje overheldt lova. Kvinna vart tilsett før jul i fjor, men då ho kom på opplæring og kontraktssignering i januar, opplyste ho om at ho var gravid. Etter det fekk ho beskjed om at det likevel ikkje var uproblematisk å la henne byrje i jobben.

Kvinna blir no tilkjend 50.000 kroner i oppreisning og 75.000 i erstatning.

Det er første gong Diskrimineringsnemnda fattar vedtak om oppreising i ei slik sak etter ei lovendring i fjor. I vedtaket slår nemnda fast at kvinna hadde vorte diskriminert fordi ho var gravid.

– Forbodet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel i samband med tilsetjing er vidare absolutt, slik at det ikkje finst noko lovleg grunnlag for slik forskjellsbehandling, skriv nemndleiar Anniken Mellegaard Douglass i vedtaket.

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm seier det er gledeleg å sjå at ei slik sak er teken på alvor.

– Eg vil oppmode alle som er i tvil om dei er diskriminerte på bakgrunn av graviditet til å ta kontakt med oss, seier ho.

(©NPK)