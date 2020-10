Frp vil fråta kommunane moglegheita til å auke eigedomsskatten

innenriks

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa at den maksimale eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedom blir redusert frå 5 til 4 promille. Det er i tråd med avtalen mellom regjeringspartia og Framstegspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Ved å auke verdien på bustadene, kan kommunen likevel sende ut ei høgare skatterekning til innbyggjarane, skriv Aftenposten/E24.

Frps Helge André Njåstad seier partiet i budsjettforhandlingane vil krevje at kommunane blir fråteken denne moglegheita.

– Kommunar som snor seg unna retningslinjene til stortingsfleirtalet juksar. Dette er klare føringar frå øvste hald og det blir forventa at dette blir følgt, seier han.

Ei undersøking frå landsforbundet Huseierne viser at reduksjonen av maksimal sats for bustad- og fritidseigedom frå 7 til 5 promille i 2020 ikkje gav eit like stort kutt i skatteinntektene som forventa.

Ifølgje Huseierne vil fleire kommunar ta grep som aukar den berekna verdien på bustadene til neste år. Kommunane reknar dermed med å hente inn 7,8 milliardar i eigedomsskatteinntekter neste år. Det er 200 millionar meir enn i år, sjølv om skattesatsen ytterlegare blir kutta.

