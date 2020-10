Flygarforbundet vil vurdere minstepris på norske flybillettar etter Wizz Air-etableringa

innenriks

I Austerrike har ein sett ein minstepris på 40 euro for ein flybillett, sidan superbillige billettar undergrev både klimapolitikk og levelege lønnsstandardar, skriv Fri Fagbevegelse.

Forbundsleiar i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, seier til avisa at dette òg kan vere verd å greie ut i Noreg.

– Dette er heilt klart ein interessant veg å gå. Generelt er det fri konkurranse og selskapa sjølv som fastset prisane. Men når nokre selskap senkar prisen slik at prisen blir omtrent det ein kopp kaffi kostar på Gardermoen, er det noko som ikkje er som det skal vere, seier Carlsen.

Førre veke vart det klart at det ungarske lågprisselskapet Wizz Air opnar innanriksruter frå Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø, og dermed tek selskapet opp konkurransen med SAS og Norwegian. Lågprisselskapet tek frå 199 kroner per billett på dei nemnde rutene, og skal byrje med flygingane frå 5. november.

Arbeidarpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli, har sendt ein skriftleg førespurnad til samferdselsminister Knut Arild Hareide om det ville vore tillate med ein tilsvarande minstepris på flyreiser i Noreg. Hareide skriv i svaret at han berre kjenner til at den austerrikske regjeringa skal ha vedteke dette, frå medieomtale, og at det er vanskeleg å gi eit tydeleg ja-/nei-svar på spørsmålet, skriv avisa.

– Utgangspunktet etter den grunnleggjande marknadsforordninga for lufttransport i EU/EØS er at flyselskapa fritt kan fastsetje prisen på billettane sine, skriv Hareide.

