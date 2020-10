Eve Bergli ny ytingsdirektør i Nav

innenriks

Bergli var ein av 24 søkjarar til stillinga som vart ledig etter at Kjersti Monland i byrjinga av desember i fjor kunngjorde at ho trekte seg frå stillinga si fem veker etter at trygdeskandalen vart kjend.

– Eg trur Eve vil bidra godt i den vidare utviklinga av Nav. Ho har jobba med både masseforvaltning, digitalisering og store utviklingsoppgåver. I tillegg trur eg leiarstilen og dei personlege eigenskapane hennar er gode å ha med for oss i Nav. Eg kjenner Eve som ein tydeleg, engasjert og lyttande leiar som tek eit tydeleg ansvar for heile organisasjonen ho er ein del av, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei fråsegn.

Eve Bergli er utdanna jurist og har mange års leiarerfaring, mellom anna frå Arkivverket og frå fleire avdelingar i Skatteetaten.

Bergli startar i jobben i november.

