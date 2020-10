WFPs norske visepresident: – Veldig riktig pris

innenriks

– Eg synest dette er ein veldig riktig pris og er glad for at FNs matvareprogram no endeleg får denne store heideren. Det er så velfortent, seier Rasmusson til NTB.

Rasmusson, som var generalsekretær i Flyktninghjelpen fram til ho byrja i WFP i 2013, seier ho er kjempeglad på vegner av medarbeidarane til organisasjonen.

– Dei gjer ein formidabel jobb kvar dag i nokre av deiv mest kompliserte situasjonane i verda, seier ho.

Ho meiner prisen vil vere ein enorm motivasjon for kollegaene hennar.

– Dei må handtere krig, naturkatastrofar og no korona. Alle har vore tvinga til å bli verande i landa dei er i, og jobbar døgnet rundt.

Rasmusson peikar òg på at prisen kan sørgje for meir informasjon om organisasjonen og rolla den speler.

– Eg trur det betyr meir funding. Då eg var ansvarleg for fundraising måtte vi kjempe kvar einaste dag for å få pengar, seier ho.

Prisen kom likevel ikkje som noko sjokk på visepresidenten. FNs matvareprogram har vore nominert til Nobels fredspris i fleire år på rad.

– Det var liksom ingen annan klar vinnar i år. Så eg var ikkje overraska, men eg vart jo veldig glad, seier Rasmusson.