Varslar ytterlegare opptrapping av vektarstreiken

innenriks

Dei to fagforeiningane sender inn varselet til Riksmeklaren fredag. Fagforeiningane og NHO Service og Handel er kalla inn til ytterlegare mekling kommande fredag.

Utvidinga av streiken vil ramme mellom anna Oslo Sentralstasjon, helikoptertrafikken ut i Norskehavet frå Kristiansund og prosesseringsanlegget til gassfeltet Ormen Lange, skriv Parat i ei pressemelding.

Vektarstreiken byrja 16. september, og over 1.500 vektarar er no i streik. Han har så langt mellom anna ført til at Oslo bussterminal stengjer klokka 20 på kvelden og vanskar for Trondheim kommune med å halde ein koronateststasjon open.

Siste opptrapping av streiken skjedde måndag 5. oktober, då ytterlegare 341 vektarar la ned arbeidet.

