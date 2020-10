Solberg fryktar smitteverntiltaka vil påverke matforsyninga i lang tid

innenriks

Solberg møtte pressa etter tildelinga av Nobels fredspris til FNs matvareprogram (WFP). Ho gratulerte WFP på vegner av regjeringa.

Statsministeren meiner landa i verda ikkje har vore flinke til å sjå følgjene av smitteverntiltaka dei fleste land i verda har innført, for å stoppe spreiinga av koronapandemien.

– Særleg land som ikkje har ei eiga hamn, opplever at dei ikkje får importert gjødsel, matvarer eller såkorn. Får du ikkje inn såkorn, får du òg utfordringar med neste innhausting. Vi kjem til å få større utfordringar neste år, seier Solberg.

Ho peikar òg på problemet med sjøfolk som ikkje får avløysing, som fører til at færre skip trafikkerer havet i verda med matvarer om bord.

– Det dreier seg om at kvart enkelt land ser at tiltaka deira kan ha konsekvensar for andre land. Det dreier seg om å sørgje for at ein har opne kanalar mot landa som ikkje har hamner, og at maritim handel må fungere, seier Solberg, som også tok opp problematikken i talen sin til FNs hovudforsamling.

Statsministeren peikar på at talet som var ramma av svolt, var på veg nedover før koronapandemien.

– Det var fordi WFP, mellom anna, har drive med nokre langsiktige prosjekt, men òg fordi vi har klart å få til meir normalt jordbruk, meir gjødsel, meir dyrking, slik at vi var i ferd med til å komme mykje betre ut av dette. Så fekk vi eit stort tilbakeslag med pandemien, seier Solberg.

