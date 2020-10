SV vil ha slutt på at tiggarar blir utviste etter nasking

innenriks

SV-topp Petter Eide kallar praksisen inhuman.

– Dette opprører meg så mykje at eg har problem med å vere profesjonell stortingspolitikar, seier Eide til Dagsavisen.

Dagsavisen har fått tilgang til to saker frå 2019 der klageorganet Utlendingsnemnda (UNE) har halde ved lag utvisings- og bortvisingsvedtak gjort av Utlendingsdirektoratet (UDI). I ei sak vart ein tiggar frå Romania utvist frå Noreg i to år for å ha stole ein pakke pølser. I ei anna sak vart ein tiggar utvist frå Noreg for å ha stole ein sjokolade.

– Det er ikkje ein forholdsmessig reaksjon i forhold til det såkalla lovbrotet, seier Eide, som sit i Stortingets justiskomité.

Marit Nybø i Kirkens Bymisjon, seier dei meiner praksisen er diskriminerande og organisasjonen er førebudd på å ta rettslege skritt for å få stoppa praksisen. I første omgang vurderer organisasjonen å løfte saka inn for Sivilombodsmannen eller Diskrimineringsnemnda.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet forsvarer praksisen.

– Eg trur det samsvarer godt med rettsoppfatninga til folk flest at ein vurderer utvising av utlendingar som blir pålagde straff og som det er blir anteke at vil gjere nye straffbare handlingar, skriv ho i ein e-post til Dagsavisen.

