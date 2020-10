SV-ordførar i Oslo på ordførarlønnstoppen

innenriks

Det viser tal Kommunal Rapport har henta inn frå 281 kommunar.

Gjennomsnittleg ordførarlønn i Noreg er 915.202 kroner. Ein stortingsrepresentant har ei årslønn på 987.997 kroner.

Heilt på topp ligg Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV), med 1,4 million i årleg godtgjersle. Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) har det same. Deretter følgjer Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap) med 1,3 million kroner.

Borgen seier ho er oppteken av at lønningane til politikarane ikkje blir for høge og skaper for stor avstand mellom lønningane elles i samfunnet.

– Eg har gjennom fleire år teke til orde for at ordførarlønna ligg for høgt. Eg har òg foreslått at vi skulle senke både mi og lønna til byrådsleiaren. Det har eg ikkje fått noko fleirtal for.

Ordføraren i Noregs nest største kommune Bergen ligg på 38. plass på lønnstoppen. Her har ordførar Marte Mjøs Persen (Ap) 1,05 million i godtgjersle i år. Det er det same som byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) får.

(©NPK)