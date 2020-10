Oslo Børs avslutta veka med nedgang etter stort Norwegian-fall

innenriks

Av dei mest omsette aksjane var det berre oljeselskapa Equinor (+0,97 prosent) og Aker BP (+1,14), og dessutan Storebrand (+1,18), som gjekk opp.

Hydrogenselskapet Nel var mest omsett og enda med ein nedgang på 1,08 prosent. Like etter følgde Equinor (+0,97 prosent), Yara (-1,81 prosent), Mowi (-0,03 prosent) og Telenor (-1,55 prosent).

Norwegian enda med ein nedgang på 24,12 prosent og vart dagens store tapar på hovudindeksen. Fallet kom etter at selskapet frigjorde 900 millionar aksjar for handel, etter at aksjane vart frigitt frå ein såkalla lockup-avtale, som vart inngått då flyselskapet konverterte gjeld til aksjar tidlegare i år, skriv E24.

Fredag kom òg nyheita om at Norwegian vurderer å stengje basen sin i London. Om han blir stengd, kan 259 tilsette bli ramma, skriv E24 med tilvising til Bloomberg.

I motsett ende av flyselskapet enda Havyard Group, som gjekk opp 27,23 prosent. Aksjen vart likevel berre omsett for rundt 700.000 kroner. Goodtech-aksjen, som vart omsett for dryge 16,6 millionar, gjekk opp 11,63 prosent.

Av sektorane var det shippingsektoren som gjorde det best, med ein oppgang på 1,15 prosent. Både energi- og sjømatsektoren hadde òg oppgang, på høvesvis 0,9 og 0,1 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart like etter børsslutt fredag omsett for 43,18 dollar fatet, ein nedgang på 0,6 prosent sidan opning.

Fredag var ein blanda dag på dei viktigaste europeiske børsane. DAX 30 i Frankfurt gjekk ned 0,13 prosent, medan FTSE 100 i London gjekk opp med 0,63 prosent. CAC 40 i Paris enda 0,57 prosent opp.

