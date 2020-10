Molde kommune dømd til å betale erstatning til mobbeoffer

innenriks

Kvinna gjekk på ein barne- og ungdomsskule i Eidsvåg i Nesset kommune på byrjinga av 2000-talet, skriv Romsdals Budstikke.

I november i fjor gjekk kvinna til søksmål mot skuleeigar Nesset kommune og forsikringsselskapet KLP Skadeforsikring AS. Etter kommunesamanslåinga er det Molde kommune som no blir saksøkt.

Romsdal tingrett meiner kvinna skal ha erstatning for varig medisinsk invaliditet frå kommunen og forsikringsselskapet til kommunen. I tillegg må dei betale alt av sakskostnader.

Kvinna meiner skulen ikkje gjorde nok for å hindre at ho vart mobba då ho gjekk på skulen. Ho fullførte aldri vidaregåande skule og er i dag delvis ufør. Ho har fått diagnosen posttraumatisk stressliding (PTSD). Dei sakkunnige meiner det er sannsynleg at lidinga stammar frå mobbinga ho vart utsett for på skulen.

Kvinna vart som barn diagnostisert med ADHD, men vart medisinert for dette og vurdert som «meget faglig sterk i alle fag». Ho byrja i same periode å trivast dårleg, og det vart meldt om at ho stadig kom i kløtsj med andre elevar, noko som etter kvart gjekk ut over både skulearbeid og oppmøte på skulen.

Skulen og pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) oppfatta det som at åtferdsproblema til jenta førte til konfliktane, og tiltaka dei innførte, retta seg deretter. Situasjonen vart likevel berre verre etter at tiltaka vart innførte, ifølgje kvinna.

Advokat Thomas Urdshals, som er prosessfullmektig for saksøkjaren, seier at klienten hans er glad for å ha fått fullt medhald, og ho håpar dommen ikkje blir anka innan fristen går ut om ein månad.

(©NPK)