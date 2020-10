Livlegen til kongen: Kong Harald blir på sjukehus over helga

innenriks

Livlegen til kongen, Bjørn Bendz, fortalde på ein pressekonferanse fredag ettermiddag at kong Harald no ligg på intensivavdelinga til observasjon og at han blir liggjande over helga, som er vanleg rutine.

– Han har det bra, sa Bendz.

Legane vil følgje med på blodtrykket og hjarterytmen til kongen, og såra der kirurgane har gått inn i samband med inngrepet.

Bendz ventar at kongen vil vere i fin form allereie laurdag.

– I morgon tidleg kjem han til å stå på beina og gå rundt, sa Bendz.

Trong ny hjarteklaff

Livlegen fortalde detaljrikt om korleis legane gjekk fram under inngrepet, og han nytta høvet til å takke sjukepleiarar og legar som hjelpte til under operasjonen.

Kong Harald gjennomgjekk òg ein operasjon av hjarteklaffen mellom hjartet og hovudpulsåra i 2005. Det vart då sett inn ei kunstig hjarteklaff. Slike hjarteklaffar har ein levealder på 10 til 15 år.

Det er derfor ikkje uvanleg at slike inngrep må gjerast om igjen etter noko tid – i tilfellet til kongen etter 15 år. Rikshospitalet gjer kvart år fleire hundre slike inngrep kvart år.

– Utgreiinga av kongen den seinare tida har vist at det var nettopp dette som hadde skjedd, sa Bendz.

Blir sjukmeldt ut oktober

– Kongen vart tungpusta spesielt for to veker sidan, og vi såg oss nøydde til å greie han ut ytterlegare, og då såg vi at det var på tide å skifte ut hjarteklaffen, sa han vidare.

Under operasjonen vart det nye klaffesystemet ført opp via nokre kateter motstraums i pulsåra, rundt det som blir kalla hovudpulsårebogen og ned til den sjuke klaffen og ned i hjartet. Den nye hjarteklaffen vart sett der den gamle stod og skvisa den gamle til side.

– Dette gjekk kjempebra, sa Benz.

Bendz sa at kongen blir sjukmeldt ut oktober. Etter dette er det venta at han vil kunne jobbe vidare som normalt.

– Eg rår ikkje til ei nedtrapping av arbeidsmengda, sa Benz, og la til at kongen og dronninga sjølv må bestemme over si eiga arbeidsmengd.

