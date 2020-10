Kong Harald fekk sjukebesøk av Sonja og Haakon

innenriks

Dronninga og kronprinsen kom til sjukehuset like før klokka 15 fredag. Kongen gjekk tidlegare same dagen gjennom ein hjarteklaffoperasjon og ligg no til observasjon på intensivavdelinga på Rikshospitalet.

På ein pressekonferanse fredag ettermiddag opplyste livlegen til kongen, Bjørn Bendz, at operasjonen har gått bra og at kong Harald vil vere i fin form allereie laurdag.

– I morgon tidleg kjem han til å stå på beina og gå rundt, sa Bendz.

Kongen blir på sjukehuset til over helga og er sjukmeldt ut oktober.

(©NPK)