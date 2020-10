Kirkens Nødhjelp: Velfortent heider

innenriks

Tidlegare mangeårige KrF-politikar og no generalsekretær i Kirkens Nødhjelp er glad for at årets fredspris går til FNs matvareprogram (WFP).

– WFP står i frontlinja i kampen mot svolt på vegner av oss alle. Det er ein velfortent heider og ei sterk støtte til internasjonalt samarbeid i ei tid då dette er under press, seier Høybråten i ei fråsegn.

Han seier vidare at Kirkens Nødhjelp har eit stadig sterkare samarbeid med FNs matvareprogram om mattryggleik og berekraftig jordbruksutvikling i land der dei jobbar.

– David Beasley er ein sterk og karismatisk talsmann for dei fattige i verda i ei tid då svolt dessverre er aukande på grunn av pandemien, seier Høybråten.

(©NPK)