Gunhild Stordalen: Dette blir ein ekstremt viktig pris

innenriks

– Fantastisk at FNs matvareprogram (WFP) får nobelprisen! Dette kjem til å bli ei ekstremt viktig tildeling, er Stordalens første reaksjon til NTB.

Ho seier ho er stolt av å samarbeide med WFP, som ho no jobbar med fram mot FNs internasjonale mattoppmøte neste haust. Målet er å fremje ein sunnare og meir berekraftig matindustri for å sikre mat til heile befolkninga i verda no og i framtida.

– At Nobelkomiteen anerkjenner underernæring og svolt som ein trussel mot fred og stabilitet i verda, vil bidra til auka oppslutning rundt WFPs arbeid, og innsatsen mot dei underliggjande drivarane – som er klimaendringar og konflikt. Prisen er ein inspirasjon for oss alle som jobbar med mat. No er tida inne for internasjonalt samarbeid for nye grep og nye løysingar, seier Stordalen

