Frp-bøn til Høie: Ikkje tving folk heim frå hytta

Torsdag vart det kjent at reiseråda vil bli endra, slik at regionane Gotland, Värmland, Västernorrland og Norrbotten i Sverige blir farga raude og medfører karanteneplikt.

Frps stortingsrepresentant Tor Arne Johnsen frå Hedmark ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om ikkje å «jage heim» folk som er på hytta i Sverige i haustferien.

– Eg vil be Høie og regjeringa vere litt fleksible her og sterkt vurdere at karanteneplikta først tek til å gjelde ved midnatt natt til måndag. Slik at dei som no allereie er på hytta, også får kost seg den siste helga av haustferien, seier Johnsen.

