Døyelegheita er berekna ut frå delen døydde av dei smitta, beskrive som letalitet eller infeksjonsletalitet.

– Hittil har nesten 90 prosent av dødsfalla skjedd i gruppa over 70 år. For personar over 80 år ser sjukdommen ut til å vere svært farleg med letalitet langt over 10 prosent, skriv FHI.

FHI bereknar delen av smitta som må til intensivbehandling på sjukehus, til 0,27 prosent.

