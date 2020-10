FHI: Karantenereglar kan forenklast

innenriks

FHI tilrår å halde oppe nasjonale tiltak om «innreiserestriksjonar og innreisekarantene til landet» og om å «unngå unødvendige utanlandsreiser».

Men FHI beskriv det samtidig som ei utfordring at mange kan synast reglane er ulogiske når smittepresset er like stort i delar av Noreg som i utlandet.

Dette er bakteppet for at FHI meiner regelverket kan forenklast og tilrår at alternativ til innreisekarantene blir greidd ut.

Det er òg tilrådd å unngå unødvendige innanlandsreiser.

– Lokale eller nasjonale styresmakter bør vere tilbakehaldne med å rå mot eller forby reiser frå ein kommune, skriv FHI i tilrådinga si.

– Prinsippa frå reguleringar av utanlandsreiser kan ikkje automatisk overførast til innanlands reiser, mellom anna fordi nokre få tilfelle kan gi ein høg insidensrate i små kommunar, heiter det.

