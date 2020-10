Store forskjellar i innkjøpsprisar for norske dagligvarekjeder

innenriks

Konkurransetilsynet har undersøkt forskjellane i innkjøpsprisane til norske dagligvarekjeder for 2018 og 2019. Til liks med fjorårets kartlegging av 2017-tal, viser funna framleis ein betydeleg variasjon mellom leverandørane i kor ulike vilkår som blir gitt til dagligvareaktørane.

– Forskjellane i innkjøpsprisar er framleis betydelege for nokre leverandørar, seier leiar for Prosjekt Dagligvare Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet i ei pressemelding.

– I tillegg ser vi at det er relativt stor variasjon frå år til år for den enkelte leverandøren. For nokre leverandørar er endringane frå 2017 til 2019 store, legg han til.

(©NPK)