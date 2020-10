Solbergs regjering har gitt ni milliardar kroner i skattelette

innenriks

Det skriv TV 2. Tala får mellom anna Arbeiderparti-leiar Jonas Gahr Støre og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til å reagere.

– Dette er skreddarsydde skattekutt for dei aller, aller rikaste i landet. Vi får stadig fleire milliardærar i Noreg. Dei rikaste av dei betaler knapt skatt no. Medan ein vanleg sjukepleiar må betale ein større del av inntekta si i skatt, seier Kaski til kanalen.

Kuttet til regjeringa i formuesskatten i budsjettforslaget for neste år blir anslått å koste 1,37 milliardar kroner, etter det NTB erfarer. Den auka utgifta kjem som følgje av at regjeringa går inn for å auke verdsettingsrabatten for aksjar og driftsmidlar frå 35 til 45 prosent neste år.

– Eg er veldig oppteken av å kjempe mot at forskjellane aukar. Det som er viktigast for meg, er faktisk at vi har norske eigarar som investerer i arbeidande kapital, det som bidreg til at bedriftene utviklar seg, seier statsminister Solberg til TV 2.

Overfor NTB understrekar Statsministerens kontor at det ikkje er berre dei rikaste som har fått skattelette under Solberg-regjeringa. Alt frå pensjonistar med nedbetalt huslån og folk med formuesskatt på hytter til dei som har kjøpt leilegheit til barna sine, har fått redusert skatt dei siste åra, påpeikar SMK.

