Solberg gjorde yoga saman med jentene i Sisterhood

innenriks

I samband med Den internasjonale jentedagen søndag besøkte Solberg Sisterhoods lokale i Bydelshuset i Frogner i Oslo torsdag. Sisterhood er eit førebyggjande tiltak retta spesielt mot unge jenter.

Sisterhood har som mål å styrkje sjølvkjensla til jenter, sjølvtillit, indre og ytre grenser og bidra til å skape eit godt miljø. Blant tilboda er yoga og anna trening.

– Det er ikkje berre internasjonalt jenter har store utfordringar. Også i Noreg er det mange jenter som slit. Her i landet slit jenter med einsemd, kroppspress og det å vere flink jente, seier Solberg til NTB.

Ho meiner at det er nettopp derfor lågterskeltilbod som Sisterhood er viktig.

– Det at ein ikkje berre blir vist til psykiatrien, men kjem til ein stad som tek opp store og små utfordringar i grupper, er òg viktig for å byggje opp sjølvtilliten til jenter og sjølvrespekt, og det er ein fin stad å få venner, seier Solberg.

Sisterhood-prosjektet feirar i år 15 år, og leier Isabel Espinoza fortel at jentene synest det var stor stas å ha statsministeren på besøk.

– Dei har gledd seg masse og følte at dei fekk snakke fritt om mellom anna kva dette betyr for dei. Så dette var veldig hyggjeleg. Og ei stadfesting for arbeidet vi gjer, seier ho.

