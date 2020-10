Rune Christiansen: – Glück fortener mange lesarar

innenriks

Torsdag vart det kjende at den amerikanske poeten Louise Glück blir tildelt Nobelprisen i litteratur 2020. Ho er ein godt etablert og svært prislønt lyrikar og essayist i heimlandet, men i Noreg er det få som kjenner forfattarskapen.

To norske forfattarar kjenner henne likevel svært godt: Rune Christiansen og Per Petterson.

– Eg hadde lese nokre av bøkene hennar då Per Petterson kom til meg med ei bok som så langt var ukjent for meg. Etter å ha lese ho var eg ikkje i tvil, eg tenkte at Glück måtte inn i gjendiktingsserien min på Forlaget Oktober, seier Christiansen til NTB. Han legg til:

– Per Petterson følte det same, og for første gong ville han omsetje poesi. Resultatet vart ei fantastisk bok som framleis er mogleg å få tak i. «Averno» kom ut her til lands i Pettersons omsetjing i 2017, men ho vart ikkje selt ut i store haugar akkurat.

– Denne boka blandar det trivielle og kvardagslege med det guddommelege og mytiske. Det er ein litteratur som står i djupe tradisjonar, men som samtidig opplevast moderne, frisk og notidig. Glück set det vesle livet inn i eit større perspektiv. For meg er Louise Glück først og fremst ein humanistisk forfattar.

Christiansen seier at han personleg håpar mange norske lesarar no får auga opp for forfattaren.

– Ein kan seie mykje om Nobelprisen og Akademiet, men det beste med prisen er jo at han tidvis trekker fram betydelege forfattarar som kanskje går litt motstraums, og gir dei eit større publikum – utanfor heimlandet.

