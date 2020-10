Polsk statsborgar har fått asyl i Noreg

innenriks

Menneskerettsforkjemparen Rafal Gawel kom til Noreg i januar i fjor saman med kone og barn. To dagar etter fekk han avslag på søknaden om politisk asyl frå Utlendingsdirektoratet, UDI, noko han umiddelbart klaga på.

No har Utlendingsnemnda einstemmig slått fast at klagen blir teken til følgje, skriv VG.

«Det innebærer at klageren er flyktning etter utlendingsloven og at han får oppholdstillatelse i ett år, som kan fornyes og som gir mulighet for familieinnvandring og å få permanent oppholdstillatelse senere, klageren får lov til å arbeide i Norge», heiter det mellom anna i vedtaket.

Nemnda meiner at klagaren risikerer forfølging ved retur til heimlandet.

– Så vidt eg veit, har det i nyare tid aldri skjedd at ein statsborgar frå EU-landet Polen blir definert som flyktning og har fått vern i Noreg. Bevisa som er lagt fram i nemnda, var openbert så overbevisande at dei kom til denne konklusjonen, seier Oslo-advokaten Lukaz Niedzielski, som er Gawels advokat.

Avdelingsleiar Marianne Granlund i Utlendingsnemnda stadfestar at det er svært sjeldan at nemnda gir asyl til borgarar frå europeiske land.

– Men her var dokumentasjonen så omfattande og forklaringa til klagaren så overbevisande at nemnda vart overtydd om at han har krav på vern, seier ho.

