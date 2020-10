NHO ut mot Johansens julebords-utsegn

innenriks

– Statsministeren oppmoda tidlegare i veka bedrifter til å halde julebord for sine tilsette. Den oppmodinga trur eg ikkje kan gjelde for Oslo så lenge smittetala ser ut som dei gjer no, fastslo byrådsleiar Raymond Johansen på ein pressekonferanse om koronasituasjonen i hovudstaden torsdag ettermiddag.

Administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv meiner det er for strengt.

– Dette er unødig strengt, og vi er redd bodskapen hans blir misforstått. Det bør vere mogleg for arbeidsgivar å ta med dei tilsette ut på ein middag eller ein julelunsj i mindre grupper, seier ho.

Krohn Devold påpeikar vidare at Johansens utsegn er i strid med kva statsminister Erna Solberg (H) sa tidlegare i veka.

– Som Erna Solberg understrekar, er det fullt mogleg å arrangere julebord for dei tilsette innanfor trygge smittevernrammer – òg i hovudstaden, seier ho.

Vidare opplyser næringslivsorganisasjonen at dei har vore i kontakt med byrådet for å utarbeide ein smittevernrettleiar for julebordssesongen.

