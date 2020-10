LO lèt seg ikkje stresse av venta lønnsnedgang neste år

innenriks

Medan alle anslag for økonomien neste år peikar oppover, forventar Finansdepartementet ein reallønnsnedgang på 1,3 prosent.

Det kom fram då forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett vart lagt fram onsdag.

At lønnsveksten er mindre enn prisveksten, er sjeldan i Noreg og har berre skjedd ei handfull gonger sidan 1970-talet. Sist gong etter oljekrisa i 2015.

Medan prisveksten neste år blir anslått til 3,5 prosent, blir årslønnsveksten sett til 2,2 prosent.

– Ikkje førande

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen lèt seg ikkje uroe av anslaget.

– Krava våre blir ikkje forma ut frå anslaga i Finansdepartementet. Partane tek utgangspunkt i rapporten frå Det tekniske berekningsutvalet (TBU), når han blir lagd fram, og så er det alltid den aktuelle økonomiske situasjonen i bedrifter og arbeidsmarknaden på det tidspunktet lønnsoppgjeret startar, som er førande, seier Gabrielsen til NTB.

– Vi kjem alltid til å fremje krav som tek utgangspunkt i at vi skal ta vare på medlemmene våre og kjøpekrafta til medlemmene våre, understrekar han.

LOs største forbund Fagforbundet reagerer likevel skarpt på signala frå Finansdepartementet.

– Det er sterkt provoserande at regjeringa legg opp til at vanlege arbeidsfolk skal få lønnsnedgang neste år, medan dei aller rikaste skal få endå meir gjennom kutt i formuesskatt, uttalte leiar Mette Nord i ei pressemelding onsdag.

NHO fornøgd

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid og statsminister Erna Solberg (H) understrekar uvissa i anslaga.

Partane i arbeidslivet møtte torsdag regjeringa for å gi tilbakemelding på statsbudsjettet

– Anslaget er basert på at vi har veldig låge straumprisar no, og dei er venta å stige til neste år, men dette er berre anslag, og vi veit ikkje korleis lønnsoppgjera eller prisstiginga blir neste år, seier Solberg til NTB.

Solberg seier ho fekk både ros og ris av partane under møtet, men gjennomgåande er NHO langt meir fornøgd med budsjettet enn LO. Almlid hadde kutt i formuesskatten for såkalla arbeidande kapital, satsing på karbonfangst- og lagring og eit løft for forskings- og kompetanse øvst på si skryteliste.

LO bekymra

LO var langt mindre fornøgd. Landsorganisasjonen er sterkt bekymra for kommuneøkonomien og kritiserer regjeringa for å kutte i tilskotsordninga til sjøfolk og for å avvikle kompensasjonsordninga for sjølvstendige næringsdrivande. Dei meiner styrkinga av arbeidsmarknadstiltaka er for svake og for smalt innretta mot ungdom og innvandrarar og saknar sterkare tiltak for luftfarten.

– Hovudbodskapen vår er at krisa på ingen måte er over. Vi har 200.000 ledige eller permitterte, seier Gabrielsen til NTB.

Han er svært kritisk til at regjeringa no går inn for at dei mange permitterte skal få ein redusert dagpengesats frå nyttår og meiner den forhøgde satsen må behaldast så lenge det er koronakrise.

Solberg avviser at ho først og fremst har laga eit budsjett for arbeidsgivarar og kapitaleigarar.

– Nei, dette er eit budsjett for arbeidsplassar, for å sikre folk jobb. Misnøya frå LO handlar òg om at LO er ein del av valkampen til Arbeidarpartiet akkurat no, og meiner stort sett det same på desse punkta.

(©NPK)