– Oslo har framleis ein urovekkande smittesituasjon og det er for tidleg å vite at tiltaka som vart innførte førre veke vil ha tilstrekkeleg effekt, skriv Høie i ein e-post til NTB.

– Den jobben befolkninga i Oslo og omkringliggjande kommunar no tek, er føresetnaden for at store delar av Noreg kan oppleve lettar i tiltaka neste veke, legg han til.

Helseministeren takkar òg befolkninga i Oslo-regionane og byrådet for jobben som no blir gjort for å få ned smitten.

