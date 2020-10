Bustadhus i Tokke totalskadd i brann

innenriks

Då brannmannskapa kom fram til staden var det full fyr i firemannsbustaden, som er på Gullkopp i Dalen.

– Brannen var kraftig då brannvesenet kom til staden, men det har roa seg ned no, seier operasjonsleiar Trond Egil Groth i Søraust politidistrikt til NTB.

Politiet har snakka med bebuarar og vitne og ingen personar er skadde i brannen.

Litt før klokka to melder politiet at alle som bur i huset er gjort greie for. Det brann då framleis i bustaden, som verkar meir eller mindre totalskadd.

Tidleg torsdag morgon opplyser politiet at ein av dei som budde i firemannsbustaden erkjende at han hadde tent på. Årsaka er ikkje kjend, med vedkommande er teken hand om av politiet. Saka vil dermed bli etterforska vidare.

Politiet melde om brannen klokka 00.52 natt til torsdag.

(©NPK)