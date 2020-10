Arbeidstilsynet stansa farleg arbeid hos nesten éin av tre byggebedrifter under tilsyn

innenriks

Det vart òg registrert 30 tilfelle der sag utan nødvendige verneinnretningar vart brukt. Til saman vurderer tilsynet å påleggje gebyr i 60 saker.

Typiske funn i tilsyna er at det manglar stillas eller ordentleg fallsikring, mangel på rekkverk og enderekkverk og dårleg fundamentering eller forankring av stillas, for å nemne noko.

Tilsynet synest dette er mange saker, men understrekar at det er ei stor forbetring frå då tilsvarande aksjon vart gjennomført hausten 2018. Den gong var delen tilsyn der gebyr vart vurderte, dobbelt så stor.

– Arbeidsgivar skal sørgje for at arbeidstakarane jobbar sikkert i høgda, og at arbeidsutstyr som sag er utstyrt med pålagde verneinnretningar. Vi stansar arbeidet når det er overhengande fare for liv og helse, og kan òg påleggje gebyr ved brot som utgjer ein betydeleg tryggingsrisiko for arbeidstakarane, forklarer direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

(©NPK)