Alle koronatiltaka i Oslo blir vidareførte

– Vi må akkurat no ha strengare reglar for Oslo enn i resten av landet. Ingen av lettingane til regjeringa kan innførast i Oslo no, seier Johansen på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi må vere førebudde på å leve med desse tiltaka til smittetala stabiliserer seg på eit vesentleg lågare nivå enn i dag, seier byrådsleiaren.

Tiltaka inneber eit forlengt påbod om bruk av munnbind i kollektivtransporten, påbod om registrering av gjester på serveringsstader og eit forbod mot at fleire enn 50 personar samlast på arrangement utan faste sitjeplassar. Det er heller ikkje lov å samlast meir enn ti personar i private samlingar.