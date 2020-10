Tromsø vart varsla om koronasmitte på russisk trålar før han la til kai

innenriks

– Mannskapet har hatt landlovsnekt, som betyr at dei ikkje har lov til å gå i land, sidan dei kom til Tromsø, opplyste Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelmsen då han orienterte om smitteutbrotet på den russiske trålaren onsdag ettermiddag.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen fortel at dei vart varsla om at ein av mannskapet var smitta allereie då båten var på veg til Tromsø, men at den sjuke vart teken ut av trålaren og frakta til Murmansk med ein annan båt.

Innom Kirkenes

Før det hadde båten hatt ein stopp i Kirkenes, men der var besetninga på skipet òg gitt landlovsnekt. Kommuneoverlegen i byen er likevel varsla og vil undersøkje om nokon har vore i kontakt med mannskapet.

Då fiskebåten kom fram til Tromsø måndag, vart heile det attverande mannskapet på 34 nekta å gå i land. Tysdag morgon gjekk helsepersonell frå Tromsø om bord i trålaren og testa alle om bord. Om kvelden kom det førebelse svaret om at 20 hadde testa positivt, og onsdag morgon var talet stige til 24.

Sjuke overførte til sjukeheim

To av dei påviste smitta viser teikn til å vere sjuke med covid-19.

– Ingen frå båten har vore i land. Ingen andre enn vårt eige testteam har vore inne i båten, seier fagleiar Øyvind Benjaminsen på koronasenteret til Tromsø kommune.

– Det har ikkje vore nokon fare for smitte til befolkninga i byen, seier han vidare.

Dei sjuke vil bli overførte til isolat på det tidlegare Kroken sjukeheim i Tromsø der kommunalt helsepersonell vil ta hand om dei. Dei som testa negativt, blir overført til ein annan stad og blir haldne i karantene.