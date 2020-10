Tek frå Født Fri – gir til Bydelsmødre

innenriks

Stiftinga har heile tida avvist kritikken om dårleg økonomistyring og krev at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

Kunnskapsdepartementet varsla førre månad at stiftinga vil miste statsstøtta i 2021. Bakgrunnen var ein granskingsrapport der det kom fram at stiftinga ikkje har brukt tildelte middlar i tråd med formålet, skriv Vårt Land.

Organisasjonen Bydelsmødre får 1 million kroner frå posten «tilskot til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet», posten Født Fri fekk støtte frå.

Posten «tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar» blir tilført 5 millionar kroner. Pengane skal særleg styrkje norskopplæring.

Statsbudsjettet viser òg at Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) mistar 600.000 kroner i statsstøtte neste år.

(©NPK)